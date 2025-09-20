Brett James tunnetaan parhaiten yhtenä Jesus Take the Wheel -kappaleen tekijänä.

Yhdysvaltalaismuusikko Brett James on kuollut pienlentokoneonnettomuudessa Pohjois-Carolinassa, kertoo BBC. James oli kuollessaan 57-vuotias.

James oli yksi kolmesta matkustajasta yksimoottorisessa Cirrus SR22T -lentokoneessa, kun se putosi ”tuntemattomista syistä" metsäalueelle. Lento oli lähtenyt lentokentältä Nashvillesta. Onnettomuus tapahtui 18. syyskuuta.

Kaikki kolme matkustajaa saivat surmansa onnettomuudessa.

James tunnetaan parhaiten yhtensä Jesus Take the Wheel -kappaleen kirjoittajista, joka julkaistiin vuonna 2005 Carrie Underwoodin laulamana. Kappale toi Jamesille parhaan kantrilaulun Grammy-palkinnon ja se on yhä yksi Underwoodin tunnetuimmista kappaleista.

Underwood kommentoi Jamesin tapaturmaista kuolemaa murheellisena. James kirjoitti Underwoodille uransa aikana muitakin kappaleita.

– Suosikkikappaleitani laulaa ovat ne, jotka hän tai me olemme kirjoittaneet Jeesuksesta, koska niiden taustalla olevat ajatukset ja tunteet ovat niin aitoja ja puhtaita. En enää koskaan voi laulaa niistä yhtään nuottia ajattelematta häntä. Brettin kuolema jättää meihin kaikkiin aukon, jota pelkään, ettei koskaan tule täyttymään, Underwood toteaa.

Urallaan James kirjoitti kappaleita myös muun muassa Taylor Swiftille, Kelly Clarksonille sekä Bon Joville.