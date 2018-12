Oulun poliisi on etsintäkuuluttanut seksuaalirikosvyyhtiin kytkeytyvän miehen – jos epäiltyä ei löydy, poliisi saattaa julkaista miehen kuvan

Oulun lapsiin kohdistuvassa seksuaalirikosvyyhdissä on etsintäkuulutettuna yksi henkilö, jonka epäillään liittyvän tapaukseen. Poliisilla on syytä epäillä, että etsintäkuulutettu mies on myös syyllistynyt rikokseen. Hän on Oulua järkyttäneiden seksuaalirikostapausten kymmenes epäilty.