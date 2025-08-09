Omakotitalo palaa Oulussa – lähialueen asukkaita kehotetaan sulkemaan ikkunat

Julkaistu 32 minuuttia sitten
Oulussa Häkkitiellä palaa puurakenteinen omakotitalo, tiedottaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Palon syttyessä talossa oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät poistumaan omatoimisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta lauantaina hieman ennen aamuyhdeksää.

Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt ovat käynnissä ja tulevat kestämään tunteja.

Palosta leviää savua viereisten talojen pihoille. Pelastuslaitos kehottaa lähialueen asukkaita pitämään ikkunat ja ovet kiinni sekä pysäyttämään tarvittaessa ilmanvaihdon.

