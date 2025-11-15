Pian sitä saattaa tulla, sanoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
Lapissa maisema on vaihtunut paikoin jo hyvin talviseksi. Sodankylän korkeudella lunta oli lauantaina jo karvan vaille 30 senttiä.
– Osa Suomesta on edelleen nollat taulussa. Sitä odotellaan, että saataisiin valkoista tännekin, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.
Ajan kysymys
Rintaniemen mukaan lumen tulo etelään on vain ajan kysymys.
Todennäköistä se on ensi viikon puolivälin jälkeen, kun etelästä saapuu matalapaineita.
– Tämä on se tilanne, milloin Etelä-Suomeen saadaan lumipeite. Matalapaine Suomenlahdella, mikä kehittää sellaisen tuuli-ilmiön, joka voi aiheuttaa aika sakeankin lumipyryn.