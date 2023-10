Sää vetää jopa meteorologin mietteliääksi – tuleeko lunta vai ei?

– Ennusteissa on vilkkunut, että lauantaina olisi voinut olla reilumpikin sadealue, joka olisi voinut humpsauttaa Uudellemaalle viisi senttiä lunta. Nyt se on sitten tämän aamun ennusteissa kadonnut, Rintaniemi sanoo.

Luminen ulkoiluviikonloppu on kuitenkin mahdollinen.

– Tätä on ehdottomasti seurattava viikonloppuna, koska Suomenlahti on lämmin, siellä on paljon energiaa ja se kehittää sateita. Kun tuulee sopivasta suunnasta, se voi tuoda yllättäviäkin lumisateita viikonlopuksi, Rintaniemi kertoo.