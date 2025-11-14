Lumi- ja räntäkuurot heikentävät ajokeliä illan aikana monin paikoin, varoittaa Ilmatieteen laitos.
Ilmatieteen laitoksen mukaan erityisesti länsirannikolla on satanut iltapäivällä runsaasti lunta ja räntää.
Ajokeliä huonontaa lisäksi tienpintojen jäätyminen.
Lue myös: Alkoiko talvi nyt Etelä-Suomessa? Pekka Pouta: "Kylmenee radikaalisti"
Ajokeli paranee lauantaihin mennessä, mutta talvinen sää jatkuu koko viikonlopun. Lauantaina ja sunnuntaina koko maassa voi tulla lumi- ja räntäkuuroja Lappia lukuun ottamatta.
Viikonlopun päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa lähellä nollaa, kun taas Lapissa lämpötila voi pudota 10 pakkasasteeseen.