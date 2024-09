Liigaviikko: Tässä ovat kärjen haastajat SM-liigassa – asiantuntijalla suora näkemys HIFK:sta

HIFK:n joukkue on uudistunut sitten viime kauden, kun poissa ovat muun muassa Julius Nättinen , Eetu Koivistoinen , Juha Jääskä sekä Johan Motin . Tilanne on hankittu esimerkiksi Juhani Jasu , Panu Mieho ja Petr Kodytek .

Yksi kuitenkin pysyy. Ville Peltonen aloittaa jo neljännen kautensa HIFK:n päävalmentajana. Laihoin tuloksin helsinkiläisseuraa valmentanut Peltonen on Kiven näkemyksen mukaan kovassa paikassa alkavalla kaudella.

– On kyllä niin kovassa paineessa. Lähtee jo neljäs kausi. Tarvitsee voittoja heti. Ensinnäkin on kova työmaa. Joukkue on vaatimattomampi kuin viime vuonna. Miten saada idea siitä, mitä halutaan tänä vuonna saada pelillisesti läpi, miten saada se joukkueeseen läpi, ja miten saada yhteisö mukaan?