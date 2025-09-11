MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelma niputti alkaneen SM-liigakauden ensiotteluiden erottuvimmat nimet ja ilmiöt. Asiantuntija Karri Kiven suitsutuksen kohteeksi nousee erityisesti Tampereen Ilves, avaustappiosta huolimatta.

Jyväskylässä nähtiin keskiviikkona lähes elokuvallinen tapahtumasarja. 13 vuotta kiekkomaailma NHL:ää myöten kiertänyt Sami Vatanen palasi JYP-paitaan. Ilta päättyi täydellisesti, kun Vatanen iski JYPin voittomaalin viitisen minuuttia ennen Ilves-ottelun loppua.

– JYP oli sellainen, mitä ei ole pitkään aikaan nähty. Ero viime vuosiin oli se, ettei vastustajille annettu yhtään siimaa. Kiinni, kiinni ja kiinni, Kivi sanoo.

Kivi on valmentanut Vatasta kauan sitten Suomen juniorimaajoukkueissa. Vaikka tähtipuolustajalle on kertynyt ikää, ovat samat hallitsevat piirteet edelleen näkyvillä.

– 15 vuotta sitten ihailin, kuinka hän oli ennen peliäkin niin rauhallinen. Rento huippu-urheilija, Kivi toteaa.

Myös JYPin 21-vuotias Santeri Huovila nousee Kiven papereissa korkealle avausmatsin perusteella. Huovila syötti Ilvestä vastaan kaksi maalia.

– Nyt jo näki, että Santeri Huovila, nuori mies, löysi jo eilen Vatasen kanssa yhteisen kemian. Vaikka ovat pakki ja hyökkääjä, niin kovimpia parivaljakoita aivan varmasti tänä vuonna, Kivi pamauttaa.

Vaikka Ilves kärsi Jyväskylässä 3–4-tappion, laittaa Kivi kehuvaihteen silmään. MTV Urheilun asiantuntijan huomion kiinnitti tamperelaisjoukkueen hurja syöttömäärä.

Ilves syötti JYP-ottelussa 442 kertaa. Luku on erityisen korkea, sillä koko viime kauden aikana vain kolmessa ottelussa yksittäinen joukkue syötti enemmän.

– Se mahdollistuu, kun pelaajat ovat niin lähellä toisiaan jatkuvasti. Siinä Ilves on liigassa paras, Kivi linjaa.

Miten Ilveksen tiivis viisikko toteutuu käytännössä? Entä kuka 190-senttinen tulevaisuuden tähti yllätti Raumalla? Katso pääkuvan videolta Karri Kiven näkemys Liigaviikko-ohjelmasta.

