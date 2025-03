"Petri Matikaisen lätkää" – Kärppien tähtipelaaja otti heti luulot pois

Uuden päävalmentajan Petri Matikaisen Kärppiin lyhyessä ajassa tuoma muutos henkilöityi tähtipelaaja Teemu Turuseen jääkiekon SM-liigan keskiviikon kierroksella, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa tuoreessa Liigaviikko-ohjelmassa.

Matikainen otti vastuun vaikeuksissa olevasta Kärpistä maanantaina Ville Mäntymaan saatua potkut surkeiden tulosten seurauksena. Kyseessä on todellinen pikapesti, sillä Matikaisella on vain viisi ottelua aikaa varmistaa Kärppien pudotuspelipaikka, kun samalla jopa playout-sija on vielä mahdollinen oululaisjätille.

Ensimmäinen tulikoe onnistui, sillä Kärpät voitti sen kanssa samoista sijoista taistelevan JYPin 4–3.

Hattutempun tehnyt Patrik Virta oli Kärppien tehokkain, mutta Karri Kiven huomio kiinnittyi erityisesti Virran ketjukaveriin, tähtihyökkääjä Teemu Turuseen (1+1). Kiven mukaan Turunen pelasi oppikirjamaista "Matikaisen lätkää".

– Hän meni muutamaan tällaiseen painiin mukaan, vaikka on ykköskentän taitolaituri. Meni ahtaisiin kulmiin. Palkintona hän ohjasi maalin, Kivi kertaa.

– Se tapa, jolla hän johti joukkuetta… hän näytti kaikille. Hän ei odottanut, että tämä maali tulee, vaan meni tilanteisiin niin, että hän on todella kuuma.

– Kun puhutaan, että mitä tarkoittaa olla johtava pelaaja, niin se on tuota, mitä Petri Matikainen haluaa, Kivi summasi esimerkkitilanteiden pyöriessä taustalla.

Yllä olevalla videolla Kiven analyysi kokonaisuudessaan Kärppien debyytistä Matikaisen alaisuudessa. Hän myös paljastaa yhden kuvaavan hetken hänen ja Matikaisen yhteisiltä peliajoilta. Liigaviikon koko jakso on katsottavissa alla ja MTV Katsomossa.

