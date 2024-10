SM-liiga-valmentajalta raju vuodatus – yksi sana toistui: "Olen niin häpeissäni"

– Se oli katastrofi faneillemme. Olen niin häpeissäni. On ikävä sanoa näin. Tämä ei ole reilua kannattajiamme kohtaan, Pennerborn sanaili.

– Valmentaja yrittää valmistaa joukkueen joka ilta, joka päivä. Välillä sitä ihmettelee, miten se voi näyttää tuolta, kun on valmennuksen kanssa puhunut henkisestä ja fyysisestä nollaamisesta (KalPa-voiton jälkeen), ja tulos on täysin päinvastainen.

– Meidän joukkueemme, minun joukkueeni pitää olla valmiina, kun kiekko putoaa jäähän kello 17. Emme olleet sitä tänään, ja olen todella pettynyt. Varsinkin, kun me valmennuksessa aloitimme työn heti Kuopiossa, fysiikkavalmentaja, apuvalmentajat, minä myös, ja sitten emme olleet valmiina. Se ei riitä joukkueelle ja tälle organisaatiolla. Olen todella, todella pettynyt, Pennerborn toisteli.

JYPin alkukausi Pennerbornin alaisuudessa on ollut haastava. Joukkue on voittanut kuudesta kotiottelustaan kaksi, vieraissa voittoja on tullut yksi lisää. Jyväskyläläiset ovat keränneet 11 ottelustaan 11 pistettä ja majailevat sarjataulukossa toiseksi viimeisenä Jukurien edellä.