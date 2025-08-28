Liigaan palaavalla NHL-veteraanilla ultimaattinen tavoite – "Ei se ole muuttunut mihinkään"

NHL-veteraani Antti Raanta pelasi Lukossa viimeksi kaudella 2010–11. NHL-vuosinaan Raanta ystävystyi ruotsalaislegenda Henrik Lundqvistin kanssa New York Rangersissa.

Yhdysvaltojen metropolikaupunkien katujen vilinä on enää kaiku menneisyydestä, kun NHL-veteraani Antti Raanta on asettunut takaisin Rauman pikkukaupunkiin.

Raanta, 36, on yksi viime vuosien meritoituneimpia paluumuuttajia jääkiekkoliigassa. Maalivahti pelaa Lukossa tulevalla kaudella.

– Onhan se mukavaa, että saa asustaa kotona. Halli on tuttu ja ympäristö on tuttu, se on ollut mukavaa vaihtelua, Raanta sanoo STT:lle.

Raanta palasi viime kaudeksi Eurooppaan Sveitsin liigan Geneveen yhdentoista NHL-kauden jälkeen.

Jatkoa sveitsiläisseuraan ei syntynyt, joten odotettu paluu kotikaupunkiin mahdollistui.

– Ei tarvitse kauheasti miettiä enää muuttohommia ja mihin kouluun lapset menevät ja kaikkea sellaista, Raanta avaa.

Vuodet ovat vierineet, mutta tunnelma hallilla on pysynyt samana.

– On vähän ulkomaalaista ja suomalaista, se on hyvä sekoitus. Joka päivä on hauska mennä hallille ja samat yhtä huonot jutut kuin kaikissa muissakin kopeissa, missä olen ollut. Se ei ole muuttunut mihinkään, Raanta naurahtaa.

Oppia lajin suuruuksilta

Raanta ehti kuunnella juttuja neljän eri NHL-joukkueen kopissa.

Raumalaismaalivahti sanoo, että uran suurin "ahaa-elämys" koitti, kun hän pelasi NHL-debyyttikauttaan Chicagossa, yhdessä tämän vuosituhannen laadukkaimmista jääkiekkojoukkueista.

Antti Raanta teki NHL-debyyttinsä Chicagossa.2014 Getty Images

– Siellä johtavat pelaajat hoitivat asiat niin, ettei valmennuksen tarvinnut kauheasti muuta sanoa kuin ketjukokoonpanot ja sitten lähdettiin pelaamaan.

Raanta vietti kaksi kautta muun muassa Patrick Kanen, Jonathan Toewsin ja Duncan Keithin joukkuekaverina.

– Varmasti siitä on jäänyt itsellekin sellaista oppia, mitä nykypäivänä koittaa ehkä tuoda koppiin Raumalla. Ja kun tilanne vaatii, niin toivottavasti pystyn olemaan sellainen johtava pelaaja kuin mitä he olivat silloin, Raanta kertoo Stanley Cupia vuosina 2010, 2013 ja 2015 juhlineista pelikavereistaan.

Raumalainen isossa omenassa

Raanta kaupattiin kesällä 2015 New York Rangersiin.

Henrik Lundqvist otti Raannan hyvin vastaan.AP

Raumalainen koki olonsa kotoisaksi ollessaan osana kenties länsimaiden vilkkainta kaupunkikulttuuria.

– Siinä vaiheessa ei ollut vielä lapsia ja oltiin vaimon ja koiran kanssa siellä kolmestaan, se oli aika hieno kokemus.

– Jos nyt kahden lapsen kanssa lähtisi elämään New Yorkin keskustaan, niin se ei välttämättä olisi optimi asia.

Raanta vakuutti kaksi kautta New Yorkissa ruotsalaislegenda "King" Henrik Lundqvistin kakkosmaalivahtina.

– Vaikka itse olinkin nuorempi ja suomalainen ilman mitään kauheita meriittejä NHL:ssä, (Lundqvist) otti vastaan tosi hyvin ja toisella kaudella oltiin enemmänkin tekemisissä kuin pelkästään jäähallilla – ne olivat siistejä hetkiä kuninkaan kanssa.

“King Henrik” ei luopunut ykkösmaalivahdin valtikastaan, ja Raanta kaupattiin Arizonaan, jossa hänestä kaavailtiin ykkösmaalivahtia.

Arizonassa Raanta sai himoitsemansa ykkösveskarin tontin.2020 NHLI

– Oli hienoa saada se mahdollisuus, että sain olla se ykkösveskari siellä ja pelata mielin määrin. Se on tämän maalivahdin pelaamisen juttu, että saat mahdollisimman paljon pelata.

Raumalainen pelasi varmoin ottein Arizonassa kaudet 2017–21, vaikka loukkaantumiset, seuran sisäinen turbulenssi ja koronapandemia aiheuttivat epätasapainoa.

Aholle tulivoimaa

Raannan viimeiseksi NHL-seuraksi jäi Sebastian Ahon aikakauden Carolina.

Bob Frid

Carolina oli jo Raannan torjuntavuoroilla kärkikahinoissa mukana, ja raumalainen näkee, että seuran tekemisen pitäisi riittää Stanley Cupin voittamiseen tulevina kausina.

– Ehkä se voisi vielä hiukan vaatia, että Ahon ympärille saataisiin tulivoimaa lisää. Kyllä siellä toimistollakin varmasti tiedetään, että jos siihen vielä saisi jonkun profiloituneen maalintekijän, joka pystyisi kääntämään playoff-tappiot voitoiksi.

Viimeisellä NHL-kaudella 2023–24 torjumisen taso ailahteli ja Raanta passitettiin piipahtamaan AHL:ssä.

– Eihän se hieno tunne ole, mutta se täytyy vaan hyväksyä ja mennä sinne (AHL:ään) ja pyrkiä siihen, että saa oman pelin loksahtamaan kohdalleen.

Raanta pelasi AHL-seura Chicago Wolvesissa muutaman ottelun, joten raumalaisen ympyrä NHL:ssä oli sulkeutumassa samoissa kaupunkimaisemissa, josta se lähti liikkeelle.

Pikkupojan unelma

Nyt hänellä on mahdollisuus sulkea ympyrä kotimaan kentillä, siellä mistä kaikki alkoi.

Miltä Kanadan maljan nosteleminen kasvattajaseuran paidassa tuntuisi?

– Onhan se sellainen pikkupojan unelma ollut aina. Olen nuoresta saakka kuitenkin ollut seisomakatsomossa ja fanittanut Lukkoa. Nyt vielä sai sen mahdollisuuden, että pääsee sitä (mestaruutta) tavoittelemaan Lukon paidassa. Totta kai se on ultimaattinen tavoite ja sitä varten tässä hommia tehdään.

Liigakausi alkaa 9. syyskuuta ja Lukko pelaa päivää myöhemmin ensimmäisen runkosarjaottelunsa kotona Tapparaa vastaan.