Puolustaja Otso Rantakari liittyy Pelicansin riveihin vuoden loppuun ulottuvalla pelaajasopimuksella, SM-liigan lahtelaisseura tiedottaa.
Viime kaudella Rantakari, 31, pelasi hyvää syksyä Vaasan Sportissa, kunnes hänet hyllytettiin Miro Karjalaisen kanssa. Potkut tulivat lopulta tammikuussa. Kauden Rantakari päätti Saksan liigan Kölner Haiessa.
Rantakari on saavuttanut SM-liigassa mestaruuden Tapparan paidassa keväällä 2017. Se on myös tähän mennessä hänen tehokkain kautensa (56 ottelua, 9+21=30).
Rantakaria voi pitää Pelicansilta reagointina luottopakki Mikko Kousan loukkaantumiseen. Kousan paluu saattaa venyä ensi vuoden puolelle.