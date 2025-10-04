Liigan kurinpitodelegaatio on jakanut pelikieltoa JYP-hyökkääjä Pekka Jormakalle ja HIFK-hyökkääjä Lauri Sinivuorelle perjantain ottelun tappelutilanteen jäljiltä.

Jormakka ja Sinivuori tiputtivat hanskansa jäähän perjantain pelin kolmannessa erässä ajassa 55.31. Liigan tilannehuone vei tapauksen kurinpidon käsittelyyn.

Sinivuori ja Jormakka antoivat tapahtuneesta suullisen lausuntonsa.

– Kurinpitodelegaatio toteaa videotallenteen perusteella, että JYPin 5–0-maalin jälkeen on keskialoitus, jossa kiekon pudottamisen hetkellä sekä Sinivuori ja Jormakka pudottavat pelihanskansa ja aloittavat nyrkkitappelun. Kumpikin pelaaja on osaltaan halukas tappelemaan, päätöksessä kerrataan, jatkaen:

– Kurinpitodelegaatio katsoo, että kyseessä on ei-spontaani suoraan aloituksesta alkava tappelu. Näin ollen tilanteesta on aiheellista määrätä pelikielto. Liigan kurinpitokäytännön mukaisesti kummallekin pelaajalle määrätään kahden ottelun pelikielto, ratkaisu kuuluu.

Kaksikosta Sinivuori huilasi jo lauantain KalPa–HIFK-ottelun, kun hänet asetettiin väliaikaiseen pelikieltoon. Hän kärsii pelikieltonsa loppuun ensi perjantain Ilves-ottelussa.

Jormakka sen sijaan huilaa ensi keskiviikon Kärpät- ja ensi perjantain Lukko-vierasottelut.