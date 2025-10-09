Huomenta Suomen Kiekkoraati otti kiinni muun muassa HIFK:n itsekin katastrofaaliseksi luonnehtimaan tilanteeseen torstaina.

Sarjajumboksi valahtanut HIFK kohtaa perjantaina ja lauantaina toisen yllättäen liigan pohjilla olevan suurseuran, Tampereen Ilveksen.

Olli Jokisen päävalmentajakausi HIFK:ssa on käynnistynyt erittäin haastavasti, sillä ryhmää on moukaroitu lukuisilla avainpelaajien pitkillä loukkaantumisilla. Keskiviikkona HIFK tiedotti Jori Lehterän joutumisesta leikkauspöydälle.

MTV Urheilun selostaja Sebastian Waheeb antoi Kiekkoraadissa tilanteesta ankarimmat löylyt, kun punanuttujen riveistä puuttuu 12 pelaajaa.

– Kyllähän IFK:lla on ihan Mestis-tason kokoonpano tällä hetkellä.

– Ihan oikeasti ollaan tilanteessa, että IFK voi olla tuolla sijoilla 15–16 loppuun asti, jos tuohon kokoonpanoon ei tule merkittäviä vahvistuksia, Waheeb linjaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Olli Jokisen luotsaama HIFK on vaikeuksissa.Vesa Pöppönen / AOP

Keskiviikkona HIFK tunnusti itsekin loukkaantumistilanteen katastrofaaliseksi. Ensi maanantaina se pitää tiedotustilaisuuden. Se teki lupauksen uusista vahvistuksista.

– Kyllä suurella mielenkiinnolla odotan, ketä pelaajia sieltä tulee.

– Ei tuolla (joukkueella) mihinkään pudotuspeleihin tulla nousemaan, jos ei tule isoja vahvistuksia, Waheeb summaa.

Kiekkoraati katsottavissa kokonaan yllä olevalla videolla. Raatilaiset puhuivat muun muassa sarjan yllättäjistä Jukureista ja Ässistä sekä päävalmentajatilanteesta.