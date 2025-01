Venäjä saattoi löytää ratkaisun, jonka "syvästi ongelmalliset" sanat voivat pilata

Venäjä on tähän mennessä pyrkinyt olemaan "taianomainen toimija" Libyassa. Nyt tilanne voi muuttua.

Venäjä näyttää löytäneen vaihtoehtoisen pysähdyspaikan lentokoneilleen, jotka huolehtivat Kremlin sotilasoperaatioista Afrikassa, yhdysvaltalaismedia CNN kirjoittaa.

CNN:n mukaan Venäjä on tehnyt päivittäin vähintään yhden lennon Libyaan Syyriasta joulukuun 15. päivän jälkeen. Lentoja Libyaan on saapunut myös Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Ennen presidentti Bashar al-Assadin hallinnon kaatumista Venäjä käytti Syyriassa sijaitsevaa Hmeimimin tukikohtaa esimerkiksi Sudanin, Libyan, Malin ja Burkina Fason operaatioidensa huoltamiseen.

Libyaan lentoja on tehty suurilla kuljetuskoneilla. Piikki lentojen määrässä on "kiistämätön", sanoo brittiläisen ajatushautomon Royal United Services Instituten (RUSI) Jalel Harchaoui CNN:lle.

CNN:n mukaan ainakin yksi todennettu video näyttää, miten Libyasta lähtenyt venäläiskone laskeutuu Maliin, jossa Venäjä on lisännyt valtaansa sen jälkeen kun Ranska vetäytyi maasta.

Venäjä on pyrkinyt presidentti Vladimir Putinin valtakaudella merkittävästi vahvistamaan läsnäoloaan Afrikassa. Venäjän joukot toimivat Afrikassa pääosin Africa Corps -nimikkeen alla. Africa Corps on käytännössä Wagner-palkkasotilasryhmän perillinen.

Libyan avulla Venäjällä voisi olla mahdollisuus myös ainakin osittain korvata Syyrian Tartusin laivastotukikohta.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin tietojen mukaan korkea-arvoiset venäläisviranomaiset kävivät Libyassa viime vuonna neuvotteluja mahdollisten laivastotukikohtien perustamisesta joko Bengasiin tai Tobrukiin.

Libyan itäosaa pitävät hallussaan Venäjän tukemat joukot. Libyassa on ollut sisällissota vuodesta 2011 asti, jolloin Muammar Gaddafin pitkäaikainen yksinvaltainen hallintokausi päättyi hänen kuolemaansa.

"Syvästi ongelmallinen" lausunto

Libyan pääministeri Abdul Hamid Dabaiba on sanonut vastustavansa ajatusta, että maasta tulisi suurvaltojen välinen taistelupaikka.

Dabaiban mukaan hänen johtamansa hallitus ei salli Venäjän lähettää aseitaan maahan. Hallituksen ongelma on, ettei se hallitse merkittäviä osia maasta.

Brittiajatushautomo RUSI:n Harchaouin mukaan Libyan pääministerin lausunto on silti merkittävä ja "syvästi ongelmallinen" Venäjän kannalta.

– Osa Venäjän doktriinia Lähi-idässä on, ettei sen koskaan koettaisi olevan 100-prosenttisesti yhden osapuolen puolella toista vastaan, Harchaoui lausui brittilehti Guardianille.

Venäjä on tähän mennessä pyrkinyt olemaan "taianomainen toimija", jolla on vähintään näennäisesti kaikkien Libyan osapuolien hyväksyntä toiminnalleen. Pääministerin lausunnon jälkeen "kaikki se on menetetty", Harchaoui summasi.

Pääministeri Dabaiban lausunnon takana saattaa olla Yhdysvaltojen pelko.

Yhdysvaltalaishallinto kun on alkanut suunnata ennennäkemättömän kovaa taloudellista painetta Libyan suuntaan, Guardian kirjoittaa. Syynä on Libyan hallinnon korruptoituneisuus.

Libyalaisviranomaiset uskovat, että käynnissä olevat selvitykset todennäköisesti paljastavat sekä öljyn salakuljettamisen että taloudelliset yhteydet Venäjään. Jos näin käy, voi perässä seurata pakotteita.

Venäjän vetäytymisellä Syyriassa voi olla pelätty seuraus.

Syyrian nykyhallinnon ja Kremlin tiedetään neuvottelevan Venäjän tärkeimpien tukikohtien kohtalosta, mutta vielä asiasta ei ole tehty päätöstä.

Lehdistössä on liikkunut ristiriitaisia tietoja siitä, miten Syyriassa suhtaudutaan kysymykseen. Vallan ottaneita kapinallisia pitkään tukeneen Turkin on arveltu vastustavan Venäjän läsnäoloa maassa.

Vaikka Venäjä saisi pidettyä tärkeimmät tukikohtansa Syyriassa, on sen asema alueella joka tapauksessa heikentynyt. Al-Assadin hallinto ja Kreml esimerkiksi jakoivat aiemmin tiedustelutietoa, Harchaoui sanoo.

On hyvin epätodennäköistä, että Syyrian nykyhallinto ja Venäjä pystyisivät luomaan nopeasti samanlaisen suhteen.