Satelliittikuvat antavat vihiä Venäjän hätäsuunnitelmasta

Venäjän pakka Syyriassa meni sekaisin vallanvaihdoksen myötä.

Kolme venäläislaivaa on saapunut Syyriassa sijaitsevan Venäjän merisotatukikohdan edustalle, selviää satelliittikuvista.

Alukset ovat saapuneet evakuoimaan Venäjän sotilaskalustoa Tartusin sotilastukikohdasta, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Satelliittikuvat ovat linjassa sen kanssa, mitä Ukrainan sotilastiedustelu GUR väitti 3. tammikuuta. GUR nimesi kolme venäläisalusta, jotka olivat sen mukaan matkalla Tartusin kuljettaakseen Venäjän sotilaskalustoa Libyaan.

ISW:n mukaan on epäselvää, miksi venäläislaivat ovat yhä rannikolla, eikä niihin ole vielä alettu lastata materiaalia.

Yksi vaihtoehto on, että Venäjä saattaa pyrkiä neuvottelemaan turvatakuut aluksille Syyrian nykyhallinnon kanssa ennen kuin ne seilaavat satamaan asti, ISW arvioi.

Turvatakuiden tarvetta vastaan sotii se tosiasia, että vaikka Venäjä on vetäytynyt suuresta osasta Syyrian sotilastukikohdistaan, ei venäläisjoukkojen ja Syyrian hallinnon armeijan välillä ole tiettävästi ollut yhteenottoja sen jälkeen, kun valta Damaskoksessa vaihtui.

ISW pitää myös mahdollisena, että Venäjä pyrkii viivästyttämään evakuointeja Tartutsin ja Hmeimimin sotilastukikohdasta vahvistaakseen neuvotteluasemaansa.

Tartusin ja Hmeimimin tukikohdat ovat Syyrian tukipesäkkeistä Venäjän tärkeimmät. Niiden tulevaisuus on yhä julkisten tietojen mukaan avoin.

Libysta uusi Syyria?

Aiemmin Venäjä käytti Syyriassa sijaitsevaa Hmeimimin tukikohtaa esimerkiksi Sudanin, Libyan, Malin ja Burkina Fason operaatioidensa huoltamiseen.

Nyt Venäjä on pyrkinyt tekemään Libyasta Afrikka-keskuksensa, mistä osoituksena esimerkiksi maahan lisääntyneet lennot. Kremlillä on Libyassa jo valmiiksi sotilastukikohtia.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin tietojen mukaan korkea-arvoiset venäläisviranomaiset kävivät Libyassa viime vuonna neuvotteluja mahdollisten laivastotukikohtien perustamisesta joko Bengasiin tai Tobrukiin.

Libyan pääministeri Abdul Hamid Dabaiba on sanonut vastustavansa ajatusta, että maasta tulisi suurvaltojen välinen taistelupaikka.

Dabaiban mukaan hänen johtamansa hallitus ei salli Venäjän lähettää aseitaan maahan.

Libyan hallituksen ongelma on, ettei se hallitse merkittäviä osia maasta. Venäjän joukot ovat nykyisellään niillä alueilla, joita Libyan hallituksen vastavoimat hallitsevat.

Libyan pääministerin lausunto on silti merkittävä ja "syvästi ongelmallinen" Venäjän kannalta, arvioi brittiajatushautomo Royal United Services Instituten Jalel Harchaouin CNN:lle.

– Osa Venäjän doktriinia Lähi-idässä on, ettei sen koskaan koettaisi olevan 100-prosenttisesti yhden osapuolen puolella toista vastaan, Harchaoui lausui brittilehti Guardianille.

Venäjä on tähän mennessä pyrkinyt olemaan "taianomainen toimija", jolla on vähintään näennäisesti kaikkien Libyan osapuolien hyväksyntä toiminnalleen. Pääministerin lausunnon jälkeen "kaikki se on menetetty", Harchaoui summasi.

Pääministeri Dabaiban lausunnon takana saattaa olla Yhdysvaltojen pelko.

Yhdysvaltalaishallinto kun on alkanut suunnata ennennäkemättömän kovaa taloudellista painetta Libyan suuntaan, Guardian kirjoittaa. Syynä on Libyan hallinnon korruptoituneisuus.

Libyalaisviranomaiset uskovat, että käynnissä olevat selvitykset todennäköisesti paljastavat sekä öljyn salakuljettamisen että taloudelliset yhteydet Venäjään. Jos näin käy, voi perässä seurata pakotteita.