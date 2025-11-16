Viime kuussa Unifil-operaation rauhanturvaaja haavoittui Israelin pudotettua kranaatin rauhanturvajoukkojen lähelle.
Israelin joukot ampuivat kohti rauhanturvaajia tänään aamulla tankin konekiväärillä Libanonissa, kertoo YK:n Unifil-operaatio viestipalvelu X:ssä. Kukaan ei haavoittunut tilanteessa. Suomen puolustusvoimista kerrotaan, että suomalaisia rauhanturvaajia ei ollut osallisena iskussa.
Israelilaisen Merkava-tankin raskaan konekiväärin laukaukset osuivat noin viiden metrin päähän jalan liikkuneista rauhanturvaajista. He joutuivat hakemaan suojaa maastosta.
Unifilin piti pyytää Israelia lopettamaan tulituksensa Unifilin ja Israelin välisten yhteydenpitokanavien kautta. Rauhanturvaajat pääsivät poistumaan paikalta puoli tuntia myöhemmin, kun tankki oli vetäytynyt.
Unifil kirjoittaa pyytävänsä jälleen, että Israelin asevoimat lopettaisi hyökkäykset, jotka kohdistuvat rauhanturvaajiin tai tapahtuvat rauhanturvaajien lähellä. Unifil korostaa, että rauhanturvaajat ovat paikalla luomassa vakautta, jota niin Israel kuin Libanon toivovat.
Israelin asevoimien mukaan tarkoitus ei ollut ampua kohti rauhanturvaajia. Sen lausunnon mukaan huonot sääolosuhteet vaikuttivat tilanteeseen.
Ei ensimmäinen kerta
Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun rauhanturvaajat ovat joutuneet lähelle israelilaisjoukkojen voimankäyttöä.