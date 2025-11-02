Israelin puolustusministeri Israel Katz uhkaa maan asevoimien saattavan lisätä iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan Libanonissa.
Katz vaatii Libanonia riisumaan maan eteläosassa toimivat Hizbollah-taistelijat aseista noin vuosi sitten solmitun aseleposopimuksen mukaisesti.
Aselevosta huolimatta Israel on toistuvasti tehnyt iskuja Libanoniin. Israelin asevoimat on kertonut tehneensä Etelä-Libanoniin perjantain ja lauantain aikana ainakin kolme eri iskua, joissa on saanut surmansa yhteensä ainakin kuusi Hizbollahin jäsentä.