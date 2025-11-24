Unifil-operaatio päättyy ensi vuoden joulukuussa.
Suomalaiset rauhanturvaajat työskentelevät YK:n Unifil-operaatiossa Etelä-Libanonissa sen päättymiseen asti, tiedottaa Maavoimat.
Suomalaiset jatkavat toimintaa osana ranskalais-suomalaista FCR-pataljoonaa. Unifil-operaatio päättyy ensi vuoden joulukuussa.
Unifil-operaatio vetää henkilöstöä ja kalustoa pois Etelä-Libanonista vuoden 2027 aikana. Samalla vastuu Etelä-Libanonin turvallisuuden takaamisesta siirretään Libanonin asevoimien vastuulle.
Unifil-operaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 200 suomalaista.
Tällä hetkellä FCR-pataljoonan operatiivinen toiminta jatkuu normaalisti, tiedotteessa sanotaan. Toimintaan kuuluu esimerkiksi partiointi, paikallisen elinkeinon turvaaminen sekä yhteistyö muun muassa Libanonin asevoimien kanssa.