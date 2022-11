Valtteri Bottaksella heti suuria haasteita – MTV seuraa Abu Dhabin GP:n aika-ajoja

Yksi kysymysmerkki ennen aika-ajoja on Mercedeksen Lewis Hamiltonin mahdollinen lähtöruuturangaistus. Hamilton ohitti autoja punaisten lippujen aikana 3. harjoituksissa, ja hänet kutsuttiin tutkintaan tapauksesta treenien jälkeen. Päätöstä odotetaan vielä.

Abu Dhabin GP:n aika-ajojen seuranta:

1. osio

Klo 16.06: Aston Martinin Sebastian Vettel ajaa uransa viimeisissä aika-ajoissa – ja samalla se on hänelle uran 300. aika-ajosessio. Vettel on aivan tallitoverinsa Lance Strollin kannassa avausvedolla.

Klo 16.00: Autoja käynnistetään pilttuissa, on aika-ajojen avausosion aika. Aikaa 18 minuuttia, viisi hitainta karsiutuu. Radan viimeinen sektori on käänteentekevä, sillä se on kolmesta osuudesta haastavin. Avaussektorissa erot ovat hyvin pieniä.