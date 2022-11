F1-pomo lipsautti: Daniel Ricciardo palaa menestystalliin – nyt vireille lähti todella hurja spekulaatio

– Hän on kolmoskuskimme. Meillä on niin paljon sponsoreita ja kaikenlaisia näytösajoja, joihin tarvitsemme kaikista kovimman ja sopivimman nimen, Marko totesi Skylle.

– Uskon, että Ricciardo voi hyvinkin hypätä Perezin tilalle. Tilanne kulisseissa on hyvin tulenherkkä. Uskoisin, että Max haluaa vaihtaa kombinaatiota. Pitää muistaa, että hän määrää Red Bullilla. Koko tallin tulevaisuus on rakennettu hänen ympärilleen aina vuoteen 2028 saakka. Hän on kuitenkin se, joka tuo voittoja tallille. Voisin kuvitella, että hänen sopimukseensa on määrätty kohta, joka antaa hänelle oikeuden päättää, että kuka hänen vierellään ajaa. Uskon, että hän suosii Ricciardoa, Schumacher tykittää.