Seitsenkertaisen F1-maailmanmestari Lewis Hamiltonin Roscoe-koira on kuollut.

Lewis Hamilton kertoo englanninbulldogginsa Roscoen kuolleen sunnuntai-iltana hänen sylissään. F1-varikoillakin nähty, tunnettu koira eli 12-vuotiaaksi asti mutta sairastui keuhkokuumeeseen.

Roscoe vietti viimeisiä päiviään sairaalassa. Hamilton avasi aiemmin, että koira nukutettiin tutkimusten ajaksi, jolloin hänen sydämensä pysähtyi. Roscoen sydän alkoi jälleen lyödä, mutta Hamilton selvitti hänen olleen koomassa.

– Kun hän oli ollut neljä päivää elämää ylläpitävien laitteiden varassa ja taistellut kaikilla voimillaan, minun piti tehdä elämäni vaikein päätös ja jättää hyvästit Roscoelle, Ferrarin brittikuljettaja kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

– Hän ei koskaan lakannut taistelemasta, vaan teki niin loppuun saakka. Olen kiitollinen ja otettu siitä, että sain jakaa elämääni niin kauniin sielun, enkelin ja todellisen ystävän kanssa.

Hamilton kertoo vaalivansa ikuisesti muistoja Roscoesta.

F1-kuljettajan koiraa seurasi Instagramissa yli miljoona käyttäjätiliä. Roscoe muistetaan myös siitä, että Hamilton siirsi sen viimeisinä vuosinaan vegaaniselle ruokavaliolle.