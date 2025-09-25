Seitsenkertainen F1-maailmanmestari Lewis Hamilton pyytää ihmisiä rukoilemaan Roscoe-koiransa puolesta.
Englanninbulldoggi Roscoe on tuttu näky myös F1-ympyröistä pyörittyään varikoilla paikoin omistajansa Lewis Hamiltonin mukana. Koiralla on suosittu Instagram-tili, jolla on 1,3 miljoonaa seuraajaa.
12-vuotiaalla Roscoella on kuitenkin ollut vakavia terveyshuolia. Hamiltonin lemmikillä diagnosoitiin keuhkokuume huhtikuussa. Sitä hoidettiin lääkityksellä ja koira sai myös akupunktiohoitoa.
Huolet eivät kuitenkaan ole ohi. Roscoe on tuoreeltaan joutunut eläinlääkäriasemalle.
Hamilton on jakanut Instagram-tarinaosiossaan koirastaan kuvan huolestuttavalla tekstillä.
– Viime tunnit ovat olleet pelottavia. Olkaa kaikki kilttejä ja pitäkää Roscoe ajatuksissanne sekä rukouksissanne, Ferrari-kuljettaja kirjoitti.
Hamilton ei avannut tarkemmin Roscoen nykyistä tilannetta.
Roscoe kävelemässä Silverstonessa viime heinäkuussa./All Over Press