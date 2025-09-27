Ferrari-kuljettaja Lewis Hamilton perui osallistumisensa Pirellin F1-renkaiden testeihin ollakseen läsnä koomassa olevan koiransa Roscoen kanssa.

Seitsemänkertainen maailmanmestari kertoi, että hänen 12-vuotias bulldogginsa on sairaalassa keuhkokuumeen vuoksi. 40-vuotias Hamilton kertoi, että koira nukutettiin tutkimusten ajaksi, jolloin hänen sydämensä pysähtyi. Roscoeta yritetään herättää lauantaina.

– He onnistuivat palauttamaan sydämenlyönnit, ja nyt hän on koomassa. Emme tiedä, herääkö hän tästä. Huomenna yritämme herättää hänet. Olen hänen vierellään ja haluan kiittää teitä kaikkia rukouksistanne ja tuestanne, Hamilton kirjoitti Instagramissa.

Hamiltonin oli määrä osallistua perjantaina prototyyppirenkaiden suorituskyvyn testaamiseen Italian Mugellon radalla, mutta varakuljettaja Zhou Guanyu otti hänen paikkansa.

Roscoe, jolla on 1,3 miljoonaa seuraajaa hänelle omistetulla Instagram-tilillä, on profiilin kuvauksen mukaan "vegaani bulldoggi, joka rakastaa matkustamista ja palloleikkejä". Roscoe nähdään usein Hamiltonin seurassa F1-kilpailuissa.