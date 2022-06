F1-legendalta suora viesti Lewis Hamiltonille – "Se on sääli"

Viime kaudella niukasti maailmanmestaruuden hävinneen Hamiltonin kausi on ollut erittäin vaikea. Hän on yltänyt kahdesti palkintokorokkeelle ja on MM-pisteissä kuudentena. Molemmat Ferrarit sekä Red Bullit ja oma tallikaveri George Russell on pisteissä edellä.