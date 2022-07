Lewis Hamiltonilta jykevä varoitus Red Bullille ja Ferrarille – "Olen aggressiivinen"

Viime viikkoina Mercedeksen suorituskyky on ottanut lupaavia harppauksia eteenpäin. Hamilton toivoo, että hopeanuolet pärjäävät kisavauhdissa edellä oleville kilpailijoilleen. Kokenut Hamilton antaakin varoituksen sanan Red Bullille ja Ferrarille.

Hamilton on voittanut Silverstonessa peräti kahdeksan kertaa urallaan. 37-vuotias brittitähti haluaa antaa kotiyleisölleen upean näytöksen myös sunnuntaisessa kilpailussa.

– Se on vaikeampaa vitosruudusta, mutta meillä on hyvä kilpa-auto. Se ei ole huonoin lähtöpaikka. Viime kisoissa olen ollut iloinen, mutta tämä on Britannian GP, joten olen toiveikas paremmasta. Yritän vetää hatusta jotain erityistä.