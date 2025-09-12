Formula ykkösten seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton odottaa innolla suomalaiskuski Valtteri Bottaksen paluuta kuninkuusluokkaan.

Ensi vuonna formula ykkösissä aloittava Cadillac saa Bottaksen ja kokeneen Sergio Perezin kuskeikseen. Hamilton ja Bottas ajoivat Mercedeksellä vuodesta 2017 vuoteen 2022 asti.

Brittimestari kertoo ikävöivänsä suomalaisen seuraa.

– Cadillac saa yhden rehellisimmistä ja aidoimmista, ja todennäköisesti myös hauskimmista, suomalaisista työkaverikseen. Minulla on ikävä aikaa, kun teimme töitä yhdessä, Hamilton kehui formula ykkösten verkkosivuilla.

Hamilton pitää Cadillacin kuljettajavalintoja oikeina.

– Myös Sergiolla on paljon kokemusta. Se tietotaito, jota kummatkin tuovat aikaisemmista talleistaan, tulee viemään Cadillacia eteenpäin nopeammin, Hamilton sanoo.

Hamilton ajaa tätä nykyä Ferrarilla.