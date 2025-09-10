Urheilu
Täyskäännös: Autojätti sitoutunut F1-sarjaan

Renault on sitoutunut Alpine-brändillään jatkamaan pitkään F1-sarjassa.xpbimages.com
Julkaistu 10.09.2025 09:01

MTV URHEILU-Reuters

Pitkään lähtöä Formula 1:stä tehnyt ranskalaisvalmistaja Renault on uuden toimitusjohtajansa Francois Provostin mukaan sitoutunut jatkamaan sarjassa.

Kesällä tehtävässään aloittanut Provost kertoi suunnitelmistaan ranskalaiskanava Canal+:lle. Toimitusjohtaja vieraili viikonloppuna paikan päällä Italian F1-kisan varikolla.

– Vierailuni tarkoituksena on pääasiassa vahvistaa, että olemme jatkamassa Formula 1:ssä, Provost ilmoitti.

Lähes 50 vuoden historian lajissa omaavan Renault’n panostus formula ykkösiin on viimeisen vuosikymmenen aikana vähentynyt selvästi. Se pyörittää yhä omaa Alpine-talliaan, joka on kuitenkin siirtymässä ensi kaudesta alkaen Mercedeksen moottoriasiakkaaksi. Muita asiakkaita ei Renault’lla nykyisin sarjassa ole.

Vain vuosi sitten Renault ajoi alas F1-moottorien valmistuksen Pariisin lähellä sijaitsevassa Viry-Chatillonin tehtaassaan.

Alpine tiedotti perjantaina, että sen ranskalaiskuljettaja Pierre Gasly jatkaa tiimissä monivuotisella sopimuksella. Talli on viime aikoina vahvistanut myös johtoporrastaan Steve Nielsenin palattua talliin toimitusjohtajan tehtävään.

– Siirrymme uuteen aikakauteen, jossa kysymys on myös suorituskyvystä mutta ennen kaikkea vakauden aikakaudesta. Pierren sitoutuminen kuvaa sitä hyvin, Provost lupasi.

