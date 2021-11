Lewis Hamilton tyrmää Red Bullin vihjailut – Mercedeksellä tehty läpimurto F1-autonsa ongelman kanssa?

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Mercedes on joutunut kauden aikana suuriin ongelmiin polttomoottorinsa luotettavuuden kanssa. Valtteri Bottaksella on menossa jo kauden kuudes moottori, ja myös Lewis Hamilton on joutunut ottamaan lähtöruuturangaistuksia moottorivaihdosten takia.