Ferrarin suunnitelma vaihtaa kuskiensa sijoituksia Azerbaidzhanin F1-kisan lopussa tyssäsi Lewis Hamiltoniin.

Kärjen vauhdista pahasti jääneet Ferrarit tulivat Bakun katuradalla maaliin sijoilla kahdeksan ja yhdeksän. Tappiota kisan voittaneelle Red Bullin Max Verstappille tuli 36 sekuntia.

Ferrari yritti kisan aikana parannella sijoituksiaan päästämällä Lewis Hamiltonin tallikaverinsa Charles Leclercin edelle. Eri rengastaktiikalla ollut Hamilton ei kuitenkaan pystynyt ohittamaan edellä ajaneita.

Leclercille kerrottiin tässä kohtaa, että sijoitukset tullaan viimeisellä kierroksella vaihtamaan takaisin, jos Hamilton ei onnistu ohittamaan McLaren-kuski Lando Norrisia. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

– Voit päästää Charlesin ohi. Hän on puolitoista sekuntia takanasi, kisainsinööri Ricardo Adami viestitti tiimiradiossa Hamiltonille.

Hamilton hidasti vauhtiaan, mutta tuli lopulta maaliin tultiin Leclercin ihmetykseksi samassa järjestyksessä.

– Minusta se oli erittäin selvää, mutta minua ei lopulta kiinnosta kahdeksas sija, Leclerc tokaisi PlanetF1-sivuston mukaan.

Hamilton otti vastuun tapahtuneesta itselleen.

– Se oli minun virhearvioni. Hän (kisainsinööri) kertoi siitä aivan lopussa. Nostin jalkaa kaasulta ja jarrutin, mutta hän jäi lopulta neljä kymmenystä. Se oli siis vain virhearvio, Hamilton sanoi RaceFans-sivuston mukaan.

Leclerc on MM-sarjassa viidentenä 44 pistettä Hamiltonia edellä. Hän on kuitenkin jäänyt edellä olevista vielä kauemmas, joten kahden pisteen menetys Azerbaidzhanista ei merkittävästi pistetilanteeseen vaikuttanut.