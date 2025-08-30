Lewis Hamilton avautui – George Russell: "Paskapuhetta"

Ferrarilla vaikeaa kautta ajava F1-sarjan seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton kutsui itseään arvottomaksi. Nyt Hamiltonin entinen tallikaveri Mercedeksen George Russell on kommentoinut brittikollegansa puheita.

Hamilton oli kritisoinut itseään kovin sanoin Unkarin aika-ajojen jälkeen ja todennut, että hän on arvoton, ja että tiimin tarvitsee todennäköisesti vaihtaa kuskia. Nyt entinen tiimitoveri Russell on tyrmännyt Hamiltonin väitteet.

– Se on selvästi paskapuhetta, kun hän sanoo tuollaisia, koska hänhän on suurin kuljettaja koskaan, Russell sanoi Autosportille.

Russell uskoo Hamiltonin joutuneen tiukkaan paikkaan Unkarissa.

– Sinulla on kaikki tuollaiset tunteet, kun kävelet tuollaisessa tilanteessa ulos kilparadalta ja olet median edessä kymmenen minuutin päästä. Kun sinulla on huono päivä, niin siltä se tuntuu. Kun sinulla on hyvä päivä, kaikki muuttuu, Russel totesi.

Hollannin GP ajetaan sunnuntaina kello 16 alkaen. McLarenin Oscar Piastri ja Lando Norris miehittivät kärkiruudut. Russell lähtee kisaan viidentenä ja Hamilton seitsemäntenä.