Formula ykkösten aika-ajoissa rytisi ja nähtiin yllätyksiä

Hollannin GP:n aika-ajot olivat värikkäät.xpbimages.com
Julkaistu 30.08.2025 17:34
Feliks Heikkinen

Formula ykkösten Hollannin kisaviikonlopun aika-ajot tarjosivat yllätyksiä ja ulosajon. Paalupaikalle ajoi McLarenin Oscar Piastri ennen tallikaveriaan Lando Norrista. Eroa kaksikon välillä oli vain 12 tuhannesosasekuntia.

Aika-ajojen ykkösosiossa rytisi, kun jo perjantaina ulos ajanut Aston Martinin Lance Stroll kävi autollaan tarkastelemassa nurmen ja seinämainoksien kuntoa. Stroll jäi osiossa kokonaan ilman aikaa.

Kakkososiossa nähtiin ensimmäinen suuremman luokan yllätys, kun Mercedeksen Kimi Antonelli putosi. Antonellin lähtöruutu on 11:s. Myös Red Bullin Yuki Tsunoda jäi kakkososioon.

Lopulta McLaren valloitti kärkiruudut ennen Red Bullin Max Verstappenia. Neljänneksi ajoi yllätysnimi Racing Bullsin Isack Hadjar. Aika-ajo oli muutenkin tiimiltä vahva, sillä Hadjarin tiimitoveri Liam Lawson oli kahdeksas.

F1-sarjan kauden 2025 15:s osakilpailu ajetaan sunnuntaina kello 16.

Katso alta aika-ajojen tulokset.

