Leon kesätyöpaikka peruuntui yllättäen – arkinen havainto johti yrittäjäksi: "Piti vain hakea luvat ja herätä aikaisin aamulla"

Kesäyrittäjyys vaatii idean ja motivaatiota

Nuorten kesäyrittäjyys on yleistymässä ja esimerkiksi Oulussa toimintaa on pyöritetty jo seitsemän vuotta. Nyt toiminta on laajenemassa myös pääkaupunkiseudulle. Projektipäällikkö Sanna Ikäläinen nuorten taloustaitoja kehittävästä TAT-yhdistyksestä kertoo yrittäjyyden olevan varteenotettava vaihtoehto palkkatyölle.