Leo saapuu Salkkareihin sekoittamaan pakkaa – rooliin hyppäävä Aron Syrjä kertoo hahmosta: "…sitten rupeaa tapahtumaan"

– Sitten kun tuli soitto, että hei, me haluttaisiin sut mukaan Salkkareihin, niin olihan se aika iso juttu ja positiivinen yllätys. Hyvillä fiiliksillä lähden, hän kertoo.

Syrjä kuvailee roolihahmonsa Leon olevan hieman ujo, mutta pohjimmiltaan itsevarma teini. Hieman pahan pojan vikaakin on Syrjän mukaan aistittavissa, sillä Leo haluaa aina uhmata sääntöjä ja väittää vastaan.

– Leo on aika semmoinen, en haluaisi sanoa perusteini, mutta on se aika semmoinen perusteini kuitenkin, hän naurahtaa.

Nuori näyttelijä on mielestään onnistunut luomaan Leosta kiinnostavan hahmon, jota on mukava näytellä.

– Olen myös saanut paljon palautetta muilta näyttelijöiltä ja työryhmältä, että hekin ovat olleet tyytyväisiä. Se on aina mahtava kuulla, että joku muukin tykkää duunista, mitä tekee.

– (Vinkkejä) tulee sieltä täältä vaikkei pyytäisikään, mikä on mielestäni tosi mahtava juttu, että täällä on niin, että porukka auttaa toisiaan ja on valmiina antamaan vinkkejä, hän hehkuttaa.