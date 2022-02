Fanit ovat kyselleet Salkkarit-tähti Tuure Taskiselta somessa, miksi tämä huijasi Danielaa: "Jotkut eivät ehkä erota sarjaa ja oikeaa elämää"

Tuure Taskisen , 20, näyttelemä Henrik Ekholm nähtiin Salatut elämät -sarjassa ensimmäisen kerran alkuvuonna 2021. Nyt Aki Nikkisen sukulaispoikaa tähdittävä Taskinen on jo tuttu kasvo sarjan faneille.

Taskisen mukaan ainoa häntä ja roolihahmoaan yhdistävä piirre on päättäväisyys. Näyttelijän mukaan on kuitenkin vain mukavaa esittää roolia, joka on hänen omasta persoonastaan poikkeava.