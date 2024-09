Viivi Pumpanen nähdään Salkkareissa – tällaiseen rooliin hän hyppää

Näytteleminen ei ole Pumpaselle uusi juttu, vaan hänelle on kertynyt siitä reippaasti kokemusta vuosien saatossa. Pumpanen oli pitkään mukana Biisonimafia-sketsisarjassa, jonka lisäksi hän on työskennellyt erilaisissa teatteriproduktioissa ja tehnyt elokuva- ja tv-rooleja.

– On ollut superihanaa päästä tekemään enemmän näyttelijäntöitä, ja mielestäni juontajan- ja näyttelijäntyö ovat aina tukeneet toisiaan kivasti. Niissä on jotain samaa, vaikka ne ovat kuitenkin tosi erilaisia, hän sanoo.

– Oli superkivaa, ja täytyy kehua, että täällä on kulissien takana tosi hyvä henki ja valoisa, aito, läsnä oleva porukka. On ollut äärimmäisen ihanaa olla mukana, hän sanoo.

– Yksi näistä on ehdottomasti Aki , koska hän on semmoinen nuljus, hän nauraa.

– Hän on omalla tavallaan hauska hahmo, koska hän on vaan niin liero. Hän herättää paljon erilaisia tunteita ja on mielenkiintoinen hahmo, ja mielestäni tosi hienosti rakennettu. Aki on mielestäni taideteos, hän jatkaa.