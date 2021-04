Leo saa valtiolta vuosittain lähes 150 000 suurpetojen raatelemista poroista – ihmettelee itsekin: "Maalaisjärkihän tästä puuttuu täydellisesti"

"Periksi ei anneta ennen kuin tuppi heiluu"

Valtio korvaa vuosittain 7–9,5 miljoonaa euroa poroelinkeinon harjoittajille

Maa- ja elinkeinoministeriön riistatalouden erityisasiantuntija Jussi Laanikari kertoo, että korvaukseen on laskettu poron käypä arvo puolitoistakertaisena. Summaan on laskettu myös etsimiskustannukset, sillä kaikkia poroja ei maastosta pystytä löytämään.

Suurpetokannat vahvistuneet – näkyy myös poronhoitoalueilla

Laanikari kertoo, että petovahingoissa on ollut viime vuosina suurta vaihtelua ja yksi vaihtelun tekijä on lumitilanne. Kun lunta on paljon, on yksinään metsässä vaeltava poro usein auttamatta pulassa.