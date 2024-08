Suomen susimäärästä kiista: "Tilanne on kestämätön"

MTK:n mukaan susien aiheuttamien lammasvahinkojen määrässä on tapahtunut raju kasvu edellisvuosiin verrattuna.

Suden aiheuttamien lammasvahinkojen arvo on ollut viime vuosina 100 000 euron tienoilla tai sen yli.

– Vuonna 2013 susien aiheuttamat lammasvahingot olivat koko vuonna arvoltaan noin 34 000 euroa. Vahinkojen määrä on siis noussut, mutta tässä pitää huomata, että Suomen susikanta oli vuonna 2013 huomattavasti pienempi kuin se on nyt, Väyrynen sanoo STT:lle.

Lammasvahinkojen määrä on kuitenkin kasvanut vuosikymmenessä.

– Vuonna 2013 sudet hyökkäsivät riistavahinkorekisterin mukaan lampaiden kimppuun 13 kertaa. Kohteina oli yhteensä 58 lammasta. Toissavuonna susien hyökkäysten kohteiksi kirjattiin joutuneen 486 lammasta. Määrä on kasvanut vähän yli kahdeksankertaiseksi, Väyrynen kertoo.

MTK vaatii, että petovahinkokorvausten järjestelmä on uusittava.

– Nykyiset korvaukset eivät ota huomioon vahingoista aiheutuvaa lisätyötä, vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja raatojen hävityskustannusta. Tilanne on kestämätön lampureille, sanoo MTK:n asiantuntija Juho Kyntäjä tiedotteessa.

Susi on arkipäiväistynyt

Luken tutkimusprofessori Ilpo Kojola kertoo STT:lle, että huhtikuussa syntyneiden pentujen myötä susien määrä on tällä hetkellä 400:n tietämillä. Hänen mukaansa talvesta 2016–2017 lähtien kanta on runsastunut, mutta maaliskuussa kanta oli samaa tasoa kuin vuotta aiemmin. Kanta on saattanut jopa hieman pienentyä.