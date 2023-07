Leijonien kulttipelaaja edelleen vailla seuraa: “Aika käy minua vastaan”

Komarovia on huhuiltu takaisin Suomeen, minne hän vahvistaa olevansa kiinnostunut palaamaan. SM-liigassa 36-vuotias nähtiin nuorempana Ässien ja Pelicansin paidassa.

Mikko Lieri / All Over Press

– On joo (kiinnostusta palata Suomeen). Sitä on mietitty. Olisi joitain vaihtoehtoja ja olemme käyneet keskusteluita. Vanhin lapsi menee esikouluun, joten tilanne on perheen kannalta sellainen, että voisi tulla, Komarov myöntää.