Lentoyhtiön kiusallinen moka: Työntekijät saivat syöpäkuukauden kunniaksi syöpävaaralliset huivit

United Airlines on noussut otsikoihin työntekijöilleen lähettämänsä kyseenalaisen lahjan vuoksi.

Lentoyhtiö kannustaa henkilöstöään pitämään lokakuussa punaisia huiveja yhdessä pinkin nauhan kanssa. Tarkoituksena on näin huomioida kansainvälinen rintasyöpätietoisuuskuukausi. Lentoemännillä tiedetään olevan kohonnut riski sairastua rintasyöpään.

Asusteet lähetettiin työntekijöille hyvissä ajoin, mutta niistä vastaavien henkilöiden olisi kenties kannattanut käyttää hieman enemmän aikaa tuotteisiin perehtymiseen. Huiveihin oli nimittäin mediatietojen mukaan kirjattu, että ne saattavat sisältää syöpää aiheuttavia ja hedelmällisyydelle haitallisia aineita. Tiedossa ei ole, mistä materiaalista huivit on valmistettu.

The New York Postin tavoittama, mahdollisesti terveydelle haitallisen huivin saanut työntekijä on lahjastaan ärsyyntynyt.