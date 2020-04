Lentotukialuksen kapteenilta hätähuuto – korona leviää huimaa vauhtia: "Merimiesten ei pidä kuolla"

Tyynellämerellä ankkurissa olevan tukialus Theodore Rooseveltin kapteeni Brett Crozier on lähettänyt avunpyyntökirjeen esikuntaan. Aluksella on yli 4 000 miestä ja naista.

Virustartunnan saaneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta uutiskanava CNN:n mukaan kyse on ainakin 70 tapauksesta. Vielä viikko sitten varmistettuja tartuntoja oli kolme.

Ydinkäyttöinen lentotukialus on ankkurissa lähellä Guamin saarta, jossa Yhdysvalloilla on laivastotukikohta.

Kapteeni on pyytänyt lupaa saada lähes koko miehistön maihin karanteeniin, sillä aluksella olevilla on niukasti tilaa pitää etäisyyttä toisiinsa, kuten koronan leviämisen ehkäisemiseksi on suositeltu.