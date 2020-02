Matkustajalaiva jäi pyörimään Tyynelle valtamerelle koronaviruksen takia – kenelläkään aluksella ei tosin ole virusta

Thaimaan terveysministeri on kieltänyt Westerdam-risteilyalusta ankkuroitumasta Bangkokin satamaan. Alus on jo aiemmin evätty useista Tyynemeren satamasta koronavirusvarotoimenpiteiden vuoksi, vaikka aluksella ei ole tiedossa yhtään koronavirustapausta.

Westerdamin omistaa brittiläis-yhdysvaltalainen Holland America -varustamo, joka kuuluu Carnival Corpille. Yhtiön mukaan ei ole syytä epäillä, että laivan matkustajilla olisi virusta. Se oli jo ehtinyt kertoa matkustajille, että he pääsevät maihin Bangkokissa torstaina 13.2.

– Me luulimme, että tämä oli jo selvää ja kaikki ovat varanneet uudet lennot. Nyt olemme takaisin limbossa, Hansen sanoi sähköpostissaan uutistoimisto Reutersille.

Laiva on käännytetty samasta syystä useista satamista, muun muassa Japanista, Taiwanista ja Filippiineiltä.

Thaimaan hallitus sanoi, että huolimatta ankkurointikiellosta, maa on kuitenkin valmis toimittamaan laivaan polttoainetta, lääkkeitä ja ruokaa.

Saman yhtiön toinen laiva on jumissa Japanissa Jokohaman satamassa. Diamond Princessillä on 3 700 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Aluksella on todettu 135 koronavirustapausta.