Australiaan satoja koronavirustapauksia tuoneesta risteilyaluksesta aloitettiin rikostutkinta – jo 11 matkustajaa kuollut

Ruby Princessin tapaus on aiheuttanut maassa poliittista kuohuntaa. Moni on suivaantunut siitä, että aluksen annettiin rantautua Sydneyn sydämeen Circular Quayhin 19. maaliskuuta.

Riskiä ei ymmärretty

Viranomaiset pitivät siinä vaiheessa riskiä vähäisenä. Sydneyyn purkautui laivalta lähes 2 700 matkustajaa, joista yli 600:lla on sittemmin todettu koronavirustartunta, kertoo Sydney Morning Herald.

Heistä 11 on kuollut. Uuden Etelä-Walesin osavaltion poliisipäällikkö Mick Fuller sanoi eilen, että laivayhtiötä aiotaan tutkia tietojen pimittämisestä viranomaisilta. Laivalla oli sen saapuessa Sydneyyn jo useita ihmisiä, joilla oli influenssan kaltaisia oireita.

– He olivat yhteydessä laivaan useaan kertaan, ja estivät sitä tulemasta Sydneyn satamaan ennen kuin saivat lisätietoja terveystilanteesta laivalla. He olivat yhteydessä Carnivaliin. Ja joka kerta helle kerrottiin, että covid-19 ei ollut laivalla ongelma. Carnival Australia on vakuuttanut tekevänsä yhteistyötä poliisitutkinnan kanssa.