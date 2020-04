Lentotukialuksella yli 660 koronatartuntaa – kaksi kolmasosaa tartunnan saaneista oireettomia

Yli 4 800 hengen miehistöstä on testattu 94 prosenttia, ja tartuntoja on tähän mennessä löytynyt 660. Yksi miehistön jäsenistä on kuollut tautiin.

Hieman yli kymmenesosa tartunnan saaneista oli saanut negatiivisen testituloksen maaliskuun lopulla.