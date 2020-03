Australiassa etsitään satoja risteilymatkustajia, joilla saattaa olla koronavirus – "Kyllähän tämä huolta aiheuttaa"

Uuden Etelä-Walesin osavaltion viranomaiset pitivät ennen testitulosten valmistumista riskiä vähäisenä ja antoivat matkustajien lähteä aluksesta. Viranomaisilla on kuitenkin heidän yhteystietonsa.

– Kyllähän tämä huolta aiheuttaa. On mahdollista, vaikkakaan ei varmaa, että aluksella on muitakin matkustajia, joilla on koronavirus. Yritämme kaikin voimin tavoittaa heidät, sanoi osavaltion terveysministeri Brad Hazzard.