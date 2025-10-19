Matkustajan käsimatkatavaroissa ollut litiumakku syttyi palamaan matkatavarahyllyllä kesken Air Chinan lennon lauantaina 18. lokakuuta.
Airbus 320 -lentokone oli matkalla Kiinan Shanghaista Etelä-Korean Soulin lähellä sijaitsevalle Incheonin kansainväliselle lentokentälle, kun tulipalo syttyi.
– Litiumakku syttyi itsestään matkustajan käsimatkatavaroissa, jotka oli sijoitettu yläpuoliseen matkatavarahyllyyn lennolla CA139, lentoyhtiö Air China kertoo.
Nopea toiminta pelasti
Videomateriaali näyttää liekkien riehuvan hattuhyllyllä samalla, kun kauhistuneet matkustajat ja miehistö yrittävät saada palon hallintaan.
Lentoyhtiö kiittelee miehistön ripeää toimintaa.
– Miehistö toimi välittömästi ohjeiden mukaisesti, eikä kukaan loukkaantunut.
Kone ohjattiin hätälaskuun Shanghai Pudongin kansainväliselle lentokentälle Kiinassa.
Useat lentoyhtiöt ovat kieltäneet matkustajia laittamasta litiumakkuja sisältäviä laitteita ruumaan meneviin matkatavaroihin juuri syttymisriskin vuoksi.