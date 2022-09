Lentäjä joutui puuttumaan hävyttömään ongelmaan ennen lennon lähtöä: "Lakatkaa lähettämästä nakukuvia"

Nakukuvien lähettäminen toiselle pyytämättä ja yllättäen on aina kyseenalaista, mutta mitä ajattelisit, jos lentokoneessa joku kanssamatkustajista ahdistelisi sinua härskillä kuvallaan?

Elokuussa julkaistu TikTok-video Southwest Airlinesin lentäjästä, joka uhkaa palata portille, ellei nakukuvien levittely AirDropin välityksellä lopu, on kerännyt jo yli kolme miljoonaa katselukertaa, uutisoi muun muassa CNN . Voit kuunnella lentäjän kuulutuksen yllä olevalta videolta!

Näin AirDrop toimii

Asetuksista voi valita, haluaako ottaa vastaan tiedostoja vain tuntemiltaan ihmisiltä; jos on valinnut asetukseksi "kaikille", kuka tahansa pystyy jakamaan tiedostoja puhelimeen, kun wi-fi ja bluetooth ovat päällä. Saat valita hyväksytkö kuvan vai et, mutta vaikka et hyväksyisikään, näet siitä esikatseluversion.