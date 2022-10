Lentoyhtiö yllätti matkustajat lennolla – erikoista tempausta pilkataan somessa: "Kuulostaa hauskan vastakohdalta"

– Siinä vaiheessa, kun he saapuivat Honoluluun, he olivat jo ammattilaisia, lentoyhtiö kehui soittotunnille kenties tahtomattaankin joutuneita.

Guitar Centerin tiedotteen mukaan lennolla opetettiin matkustajia soittamaan "Hello Aloha. How are you?" -niminen kappale. Ilmeisesti kyseessä oli Southwestin ja Guitar Centerin järjestämän kilpailun inspiroima markkinointikampanja. Kilpailussa on mahdollisuus voittaa matkapalkinto tai ukulele.