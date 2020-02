Lemmikillä todettu ensimmäinen koronavirustartunta – koira karanteeniin

Maan hallituksen mukaan koiralta otettiin näytteet toissapäivänä, ja tänään varmistui, että lemmikki on "heikosti positiivinen" eli sen elimistössä on ilmeisesti matala koronaviruspitoisuus, joka on hallituksen mukaan tullut joko tartunnan tai "saastuneen ympäristön" seurauksena. Koiralla ei tällä hetkellä ole oireita.