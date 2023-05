Joutsenon leipomotappo: Ensimmäistä epäiltyä vaaditaan vangittavaksi – mies on poliisin vanha tuttu

Poliisin mukaan mies oli kuollut vakavan väkivallan uhrina. Tapaukseen liittyen epäillään yhteensä neljää imatralaismiestä, jotka ovat syntyneet 1980- ja 1990-luvuilla. Kaksi miehistä otettiin kiinni viime viikonloppuna. Kaksi on yhä karkuteillä.

Tänään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsitellään vuonna 1984 syntyneen epäillyn vangitsemisasiaa. Poliisi vaatii miestä vangittavaksi taposta ja törkeästä ryöstöstä epäiltynä. Vangitsemisistunnon on määrä alkaa kello 15.

Henkirikoksesta epälty mies on poliisin vanha tuttu. MTV Uutisten tietojen mukaan miehellä on takanaan lukuisia oikeudenkäyntejä. Hän on ollut syytettynä muun muassa useista huume-, omaisuus- ja väkivaltarikoksista.